Список самых опасных для здоровья продуктов

1. Глутамат натрия (Е621)

Эта добавка в силах вызывать у человека определённую зависимость. Остерегайтесь продуктов, которые содержат эту добавку, пишет v-shoke.com.

2. Транс-жиры

Если Вы покупаете в магазине масло, жирность которого не достигает и 72 % - знайте, это обыкновенный транс-жир.

3. Рыба малого посола в пластиковой упаковке

Нормальная малосольная рыба хранится весьма не долго, да и то, только в масле.

4. Арахис

Купленный Вами в обычном продуктовом киоске арахис – это генно-модифицированный продукт. Производители, когда выращивают его, вживляют в его структуру ген растения петунии для того, чтобы арахис не съели насекомые. Именно поэтому, арахис всегда так красиво выглядит.

5. Крабовые палочки

Любимый продукт многих тоже генно-модифицированный продукт. Обычную сою смешивают с эссенцией краба и выдают за натуральный продукт.

6. Сладкие газированные напитки

Эти напитки вызывают постоянную жажду. Наличие огромного количества сахара и всяких химических заменителей очень плохо влияют на наш организм.

7. Кетчуп, соус, майонез

Все эти продукты так и кишат добавками и канцерогенами. В состав каждого из них входит большое количество стабилизаторов вкуса и консервантов. Они повышают уровень холестерина в человеческом организме.

8. Бульонные кубики

Основной состав бульонных кубиков – это соль и глютаматы. Эти сильнейшие канцерогены чрезвычайно пагубно влияют на наше здоровье.

9. Детское питание

Известные на весь мир компании по производству детского питания Nestle, Gerber, Semper, Kolinska, Valio, Friesland Nutrition оказались злостными нарушителями, которые используют в продуктах для малышей – ГМО.

10. Сметана

Тот продукт, который продаётся в супермаркете в пластиковом стаканчике и именует себя «Сметана» не является, по сути дела ею. Этот продукт скорее можно отнести к «продукту сметанному», который копирует настоящую сметану посредством химических наполнителей.