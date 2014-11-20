Транс-жиры в выпечке ухудшают память

Транс-жиры, содержащиеся в печенье, кексах и обработанных продуктах, могут негативно сказываться на качестве памяти, утверждает Беатрис Голомб из Университета Калифорнии. Исследование 1000 здоровых добровольцев младше 45 лет показало: люди, больше всех потреблявшие транс-жиры, хуже остальных справлялись с тестами на память, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Связь жиров и памяти оставалась, даже когда учитывался возраст, образование и наличие депрессии.

Вывод Голомб заставляет задуматься, ведь ухудшение памяти наблюдалось у относительно молодых людей. Помимо воздействия на память, транс-жиры уже связывали с большей массой тела, агрессивностью и болезнями сердца. Основная задача транс-жиров - продлить жизнь продуктов на полке магазина. Но получается, что они сокращают и усложняют жизнь людей.

Качество памяти в рамках исследования проверялось следующим образом: людям показывали серию из 104 карточек со словами. Добровольцы должны были сказать, какие слова повторялись. Оказалось, каждый дополнительный грамм транс-жиров приводил к снижению точности ответов на 0,76 слова.

Группа людей, особо активно потреблявших жиры, имели снижение точности в 11 слов (это на 10% меньше отпечатавшихся в памяти слов, чем у людей, почти не потреблявших транс-жиры). Транс-жиры даже опаснее насыщенных жиров, которые уже не раз обвиняли в болезнях сердца, предупреждают эксперты.