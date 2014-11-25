По голосу женщины можно определить её привлекательность

Женщин с сексуальным голосом отличают такие черты лица, как высокие скулы, мягкие линии челюсти и полные губы. Их лица, как правило, симметричны. Многие ученые считают: симметрия лица - это признак хороших генов, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Hindustan Times.

Исследователи из Университета Вены сфотографировали 42 студенток и записали их голоса. Затем записи дали прослушать мужчинам. Оказалось, девушки, голос которых привлекал участников, часто были красивыми. По мнению ученых, приятный голос означает: у женщины хорошо синхронизированы голосовые связки, гортань и носовые полости, что говорит о симметрии ее лица.

Еще одно исследование показало: молодые женщины с низким, хриплым голосом реже проходят финальный этап собеседований. Оказывается, немного скрипучий низкий голос создает непривлекательный женский образ. Это особенно актуально для женщин, ищущих работу. Многие полагают, будто хриплый голос принадлежит ненадежным людям.