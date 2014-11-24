Французские медики вылечили ещё одну женщину, заразившуюся вирусом Эбола

Французским медикам удалось вылечить заразившуюся вирусом Эбола в Сьерра-Леоне сотрудницу ООН, она уже выписана из госпиталя.

Об этом сообщили в национальном министерстве здравоохранения Франции, передает ТАСС.

"Женщина была вылечена и утром покинула территорию Франции", - говорится в коммюнике министерства.

Это уже второй случай успешного лечения французскими медиками пациентов, заразившихся в Африке смертельно опасным заболеванием. Так, в сентябре здесь была вылечена медсестра, работавшая по линии международной организации "Врачи без границ" в Либерии.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число жертв эпидемии болезни, вызванной вирусом Эбола, превысило 5,4 тыс. человек, инфицированы более 15,3 тыс. Больше всего смертельных исходов зафиксировано в трех странах Западной Африки - Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинее.

Ранее на этой неделе генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сообщил, что в борьбе с распространением эпидемии вируса Эбола наметился прогресс, но необходимо сохранять бдительность. Он отметил, что "кривая роста" эпидемии "начала снижаться", но в ряде мест усилия властей по-прежнему "не поспевают за заболеваемостью".

Так, эксперты ВОЗ в срочном порядке были направлены в Мали, которая несколько недель назад вошла в число стран, затронутых вирусом.