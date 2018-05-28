Как работает человеческий мозг: опровергнут популярный миф (видео)

14:40, 28 мая 2018
Зарубежные новости
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Супрун также посоветовала, как помочь мозгу работать лучше / фото pixabay.com

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развенчала миф о том, что человеческий мозг работает не на все 100%.

По ее словам, это лишь легенда, на которой долгое время наживались шарлатаны, они обещали "включить" его на всю мощность и увеличить производительность, задействовав пассивные участки мозга.

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"Используя МРТ-диагностику, ученым удалось наглядно продемонстрировать, как различные участки мозга реагируют в ответ на различные раздражители, четко доказывая, что человек использует свой мозг на 100%. Поэтому наш мозг работает исправно, более того, фиксирование этих активных 10% связано с его уникальной способностью хранить энергию и управлять задачами", - говорится в сообщении и.о. главы Минздрава

Супрун рассказала, что лучший способ помочь мозгу работать лучше - это вести здоровый образ жизни.

"Когда организм получает достаточно питательных веществ, физической активности и отдыха, тогда и мозг работает на полную мощность", - добавила и.о. министра здравоохранения.

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Ранее ученые из Калифорнийского университета выяснили, что серьезные негативные, стрессовые события, такие как развод или смерть члена семьи, отрицательно влияют на мозг, провоцируя его ускоренное старение.

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Теги: #ученые#мозг#Минздрав#Ульяна Супрун