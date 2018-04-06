Мозг можно регенерировать даже в старости - исследование

Здоровые пожилые люди могут генерировать столько же новых клеток мозга, что и молодые люди.

Мозг можно регенерировать даже в старости.

Ученые из Колумбийского университета и Психиатрического института Нью-Йорка впервые показали, что здоровые пожилые люди могут генерировать столько же новых клеток мозга, что и молодые люди, пишет Medical Express.

Неврологи долгое время спорили относительно того, может ли взрослый мозг формировать новые нейроны. Некоторые специалисты считают, что мозг слишком жестко организован и ему это не под силу.

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Маура Болдрини, невролог из Колумбийского университета, уверена, что мозг пожилых людей способен оставаться активным. Было доказано, что он может производить тысячи новых нейронов в гиппокампе из клеток-предшественников подобно молодому мозгу. Правда, это касается не всех пожилых людей, что, вероятно, обусловлено проблемами с образованием новых сосудов.

Эксперты посмертно исследовали гиппокамп 28 человек 14-79 лет, не имевших при жизни особых проблем со здоровьем. Оказалось, даже мозг самых взрослых людей вырабатывал при жизни новые клетки. Ученые нашли клетки-предшественники нейронов и тысячи незрелых нейронов. У пожилых людей формируется меньше кровеносных сосудов в структурах мозга и в принципе меньше клеток-предшественников, способных становиться полноценными нейронами. Но это не означает, что процесс нейрогенеза остановлен, значит его можно усилить.