Ученые испытали на мышах средство против "бессмертных" раковых клеток

В исследовании были использованы мыши, больные трижды негативным раком молочной железы.

Ученые Института биомедицинских исследований в Барселоне выяснили, что клетки рака молочной железы способны бесконечно делиться из-за активности белка p38.

Данный белок способствует восстановлению ДНК, говорится в пресс-релизе на EurekAlert!.

Существует три типа рака молочной железы: эстроген-рецептор-положительный (ER-положительный), HER2- положительный и трижды негативный рак - наиболее трудный для лечения.

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В исследовании как раз были использованы мыши с трижды негативным раком молочной железы. Во время исследования ученые блокировали активность р38 с помощью специфических ингибиторов в сочетании с классическими препаратами, применяемыми для химиотерапии, - паклитакселом и доцетакселом.

Как и ожидалось, ДНК обработанных злокачественных клеток стала более нестабильной, то есть в ней чаще появлялись повреждения и происходили хромосомные перестройки. Следовательно, многие из этих клеток погибли, а опухолевая масса значительно уменьшилась", - говорится в исследовании.

Как ранее заявляли ученые, человеческая деятельность является главной причиной распространения онкологических заболеваний среди людей и животных, обитающих в природной среде.