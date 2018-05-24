Названа главная причина эпидемии рака

По мнению американских ученых, человек повлиял на заболеваемость раком и среди животных, однако степень этого влияния все же пока изучена мало.

Человеческая деятельность является главной причиной распространения онкологических заболеваний среди людей и животных, обитающих в природной среде.

К такому выводу пришли ученые из Университета штата Аризона. Об этом говорится в статье журнала Nature Ecology & Evolution, передает Phys.org.

"До сих пор совершенно игнорировалась тема распространения онкологических заболеваний в дикой природе. А их причина - также человек. Животные сталкиваются со всеми порожденными Homo Sapiens видами загрязнений", - рассказал один из авторов статьи.

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Исследователи подчеркнули, что развитию злокачественных опухолей способствуют: химическое загрязнение атмосферы и гидросферы, накопление пластика и использование пестицидов.

Кроме того, проблемы со здоровьем вызывает световое загрязнение, которое сбивает суточные ритмы и вызывает гормональные изменения, что может увеличить риск заболевания раком.

"Самое печальное в том, что мы знаем, что надо делать, но не делаем. Мы не должны разрушать естественную среду обитания диких животных, кормить их человеческой едой и загрязнять биосферу Земли", - считает один из биологов.

По словам авторов статьи, Homo sapiens можно определить как онкогенный вид, хотя пока неизвестно, насколько сильно развитие современной цивилизации обуславливает развитие и распространение раковых опухолей у диких видов.

Ранее ученые заявили, что уже через 10 лет организм человека может стать неуязвимым к практически всем известным вирусам, а также прионным и онкологическим заболеваниям.