Солнцезащитные кремы мешают мужчинам стать отцами

Солнцезащитный крем защищает от солнечных ожогов. Но одновременно с этим он может сократить шансы на рождение ребенка. Ученые выяснили, что такой крем негативно влияет на фертильность мужчины, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Оказывается, компоненты крема способны проникать внутрь, вмешиваясь в работу гормональной системы.

В частности, опасны соединения BP-2 или 4OH-BP. Они уменьшают фертильность на 30%. Правда, специалисты не уверены, то ли соединения снижают качество спермы, то ли действуют другим образом. Пока ясно одно: УФ-фильтры на базе бензофенона используются не только в кремах, но также в шампунях и прочих косметических средствах. Интересно и то, что они вредят только мужской фертильности.

Вообще многие соединения, содержащиеся в предметах обихода, способны снизить шансы на отцовство. Например, опасны фталаты, которые можно найти в пластике. Небезопасен и бисфенол-А (главный источник - пластиковые бутылки). Что касается УФ-фильтров, то их концентрацию оценивали по моче. Также учитывалось, сколько времени у людей уходило на зачатие ребенка (пары с явными проблемами к исследованию не допускались). К счастью, выяснилось, что не все УФ-фильтры опасны. В любом случае, специалисты советуют с осторожностью относиться к солнцезащитным кремам или смывать их сразу после пребывания на солнце.