Как лечить ожоги природными средствами

Когда вы обожглись, то обожженное место нужно немедленно охладить, а кожу помазать, чтобы не остались рубцы, пишет womanel.com.ua.

Самым известным, быстрым и легким способом для лечения ожогов является, например, холодная струя воды, направленная на обожженное место. После этого следует холодной водой смочить хлопчатобумажную ткань, которая прикладывается к пораженному участку.

Популярным методом также является компресс из натертого картофеля. Этот способ очень эффективен и предотвращает появление пузырей.

При ожоге можно сделать домашнюю мазь с салом. Вариант 1: мазать ожог только салом. Вариант 2: сделать мазь из сала и сметаны или из сала и желтка. Держите рану открытой, но защищайте от загрязнения.

Для смазывания кожи, чтобы уменьшить боль и жжение, вы можете использовать оливковое масло, а еще лучше, если его смешать с определенными травами. Замочите в оливковом масле тысячелистник в течение примерно 20 дней. Держите лекарство в сухом прохладном месте и каждый раз, когда обожглись дома, мажьте рану смесью.

Еще одна мазь для лечения ожогов готовится так: на водяной бане расплавляют пчелиный воск и масло, помешивая до образования однородной смеси. Наносится на рану и перевязывается бинтом.

Сок алое вера также очень эффективным.