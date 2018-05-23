Зафиксирована смертельно опасная для человечества инфекция

От крайне опасного вируса Нипах, чрезвычайно беспокоящего ВОЗ, нет вакцин, 70% заболевших умирают.

Власти Индии заявили, что в штате Керала на юго-западе страны девять человек погибли, заразившись вирусом Нипах.

Анализы подтвердили Нипах у троих погибших, другие шесть образцов пока проверяют. Еще 25 человек госпитализированы с симптомами этой инфекции в индийском городе Кожикоде, передает Би-би-си.

Вирус Нипах (NIV) возглавляет список из 10 самых опасных инфекционных заболеваний, вспышки которых Всемирная организация здравоохранения считает наиболее вероятными.

Министр здоровья штата Керала Раджив Седанандан рассказал, что медсестра, которая ухаживала за пациентами, тоже умерла.

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"Мы отправили образцы крови и жидкостей предполагаемых жертв вируса в Национальный институт вирусологии в Пуне. Пока у нас есть подтверждение, что Нипах вызвал три смерти, - объяснил он. - Мы пытаемся не позволить болезни распространиться, так как ее лечение сведено лишь к поддерживающей терапии".

Природные переносчики вируса - летучие лисицы, близкие родственники летучих мышей, которые питаются фруктами. Чиновники сообщали, что в домах погибших от инфекции находили манго, надкусанные летучими лисицами.

Нипах - недавно обнаруженная инфекция, которая передается человеку от животных. Переносчики вируса - крылановые. Это млекопитающие, которых называют летучими лисицами.

Впервые инфекция была зарегистрирована в 1999 году, тогда заразились фермеры в Малайзии и Сингапуре, разводившие свиней. Тогда сообщалось о 300 заболевших, больше 100 человек погибли. Чтобы остановить эпидемию, пришлось усыпить больше миллиона свиней. Это сильно ударило по экономике Малайзии.

Симптомы болезни - жар, головная боль, сонливость, проблемы с дыхательными путями, дезориентация. Через сутки или двое больной впадает в кому.

Ранее ученые предупреждали, что невосприимчивый к лечению грибок может в скором времени привести к эпидемии, способной уничтожить людей, животных и растения.