Ученые предупредили о скорой неизлечимой эпидемии

08:35, 18 мая 2018
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

К такому выводу пришли авторы научного исследования, опубликованного в журнале Science.

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Ученые предупредили, что в скором времени грибок может стать невосприимчивым к противогрибковым средствам, которыми зачастую злоупотребляют в с/х и медицине, например, при лечении онихомикоза, грибкового стоматита и эпидермофитии стоп. 

Исследователи сообщают, что препараты убивают лишь слабые формы грибков, а более сильные выживают и эволюционируют. Поэтому специалисты призывают к разработке средств, способных противостоять этой угрозе.

Также авторы научного исследования обратили внимание на тот факт, что грибковые инфекции уносят больше жизней, чем малярия и рак молочной железы.

Ранее молекулярные биологи раскрыли тревожный феномен – некоторые некачественные вакцины, в том числе большинство ветеринарных вакцин от гриппа, не только не помогают организму справиться с патогенными вирусами, но и способствуют эволюции их более опасных форм.

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Теги: #эпидемия#ученые