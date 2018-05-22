Ученые объяснили, почему необходимо съедать хотя бы одно яйцо в день

Ученые считают, что яйца в дневном рационе человека - залог здоровья.

Употребление в пищу хотя бы одного яйца в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

К такому выводу пришли британские ученые на основании результатов исследования, проведенного в Китае, в котором приняли участие около полумиллиона человек. Результаты исследования опубликованы в журнале Heart, передает Би-би-си.

Так, в статье ученых прослеживаются все этапы изучения влияния яиц на здоровье человека (и о влиянии яиц на уровень холестерина).

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Многие врачи сейчас полагают, что присутствие яиц в ежедневном рационе - это часть диеты здоровья. И объясняют это тем, что яйца - один из самых насыщенных по содержанию полезными веществами продуктов питания. В яйцах содержится много белка, витамины A, D, B и B12, а также лютеин и зеаксантин, способствующие укреплению зрения.

В свете новых свидетельств о влиянии яиц на уровень холестерина Британский фонд здоровья сердца отказался от собственной рекомендации 2007 года об употреблении в пищу не более 3 яиц в неделю.

Отмечается, что на уровень холестерина влияют насыщенные жиры, а не сами яйца, поэтому важно, как вы яйца готовите. Диетологи не рекомендуют их жарить - из-за увеличения жирности продукта.

При этом важно напомнить, что хранить яйца надо в холодильнике в отдельной коробке или контейнере до 28 дней со дня сбора.

Ранее медики дали рекомендации, сколько можно есть яиц, чтобы не навредить здоровью. Ученые разделили участников исследования на две группы. Добровольцам из первой группы нужно было есть 12 яиц в неделю, а участникам из второй - не больше 2. Спустя три месяца исследователи установили, что проблем с сердечно-сосудистой системой у людей из обеих групп не появилось.