Сколько можно есть яиц, чтобы не навредить здоровью: рекомендации медиков

Ученым известно, что пациенты с преддиабетом и диабетом 2-го типа часто имеют повышенный уровень "плохого" холестерина, связанного с болезнями сердца.

Австралийские ученые обнародовали результаты исследований, посвященных влиянию потребления яиц на здоровье людей.

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Ученые разделили участников исследования на две группы. Добровольцам из первой группы нужно было есть 12 яиц в неделю, а участникам из второй - не больше 2. Спустя три месяца исследователи установили, что проблем с сердечно-сосудистой системой у людей из обеих групп не появилось, пишет Medical Xpress.

На втором этапе эксперимента тех же добровольцев перевели на диету для снижения веса. При этом количество съедаемых яиц осталось неизменным. Ученые не обнаружили никаких негативных изменений в функционировании сердечно-сосудистой системы участников. В весе добровольцы потеряли примерно одинаково.

Ученым известно, что пациенты с преддиабетом и диабетом 2-го типа часто имеют повышенный уровень "плохого" холестерина, связанного с болезнями сердца. Из-за этого многие врачи рекомендуют больным диабетом ограничить потребление яиц, ведь этот продукт содержит большое количество холестерина.