Конец теориям заговора: фрагменты зубов Гитлера указали на обстоятельства его смерти

Ученые из университета Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин провели независимое исследование останков Адольфа Гитлера, хранящихся в архивах ФСБ России.

Французские исследователи изучили фрагменты черепа и челюсти Адольфа Гитлера, хранящиеся в Москве, и пришли к выводу об их подлинности.

Результаты исследования опровергают теории заговора, согласно которым Гитлер не совершил самоубийство 30 апреля 1945 года, а скрылся в Аргентине и дожил до конца ХХ века. Данные о работе опубликованы в журнале European Journal of Internal Medicine, передает Naked Science.

Отмечается, что зубные протезы и фрагмент черепа, находящиеся в архивах ФСБ и госархиве России, — единственные сохранившиеся останки нацистского лидера. Этот факт лег в основу нескольких конспирологических теорий о том, что Гитлер мог добраться до Латинской Америки на подводной лодке. ФСБ России предоставила французским ученым полный доступ к останкам весной 2017 года.

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С помощью бинокулярного микроскопа они провели морфологическое исследование фрагмента черепа размером 10,7 на 12 сантиметров с округлым отверстием. Кость принадлежала человеку в возрасте от 45 до 75 лет (Гитлер совершил самоубийство в 56 лет). Эксперты установили, что морфология фрагмента совпадает с данными рентгеновских снимков головы Гитлера, сделанных в 1944 году. По мнению ученых, отверстие в кости может быть следом пули — это подтверждает, что смерть наступила после выстрела в лоб или шею, а не в рот, согласно другим версиям. В пользу этого довода говорит и то, что на челюстях не нашли следов сурьмы, свинца или бария.

Челюсти исследовали с помощью растрового электронного микроскопа. Анализ показал, что обладатель протезов практически не ел мяса — согласно большинству биографов, Гитлер был вегетарианцем или по крайней мере ограничивал потребление мясных продуктов. На металле протезов и небольших остатках зубной ткани нашли синеватые отложения. По мнению ученых, они могут подтверждать версию о том, что перед выстрелом в голову лидер нацистов принял цианид. Однако возможны и другие причины возникновения синих пятен: например, они могли появиться при кремации трупа из-за высокой температуры. Установить это поможет более тщательный элементный анализ отложений.

Один из авторов исследования Филипп Шарле заявил: "Подлинность зубов не вызывает сомнений. Мы можем положить конец всем конспирологическим теориям о Гитлере. Он не бежал в Аргентину на подводной лодке и не поселился на секретной базе в Антарктике или на темной стороне Луны".

Как ранее сообщал УНИАН, рассекреченные документы из архивов ЦРУ косвенно подтверждают, что нацистский лидер Адольф Гитлер не покончил с собой в 1945 году, а бежал в Латинскую Америку.