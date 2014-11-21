В Нидерландах обнаружили опасный штамм птичьего гриппа

Голландское правительство заявило, что штамм вируса H5N8 потенциально может поражать людей.

Правительство уже начал уничтожение 150 000 зараженных кур на ферме в селе Гекендорп.

"Этот вид высокопатогенного птичьего гриппа очень опасен для птиц", - говорится в заявлении голландского правительства.

Заболевание может передаваться от животных к людям, подчеркнули в правительстве.

Впрочем, по словам голландского министерства экономики, человек может заразиться только вследствии очень тесного контакта с инфицированными птицами.

Власти страны ввели трехдневный общенациональный запрет на перевозку птицы и яиц.

Представитель Еврокомиссии Рикардо Кардосо, которого цитирует агентство Reuters, заявил, что в понедельник комиссия должна принять решение о "неотложные временные защитные меры от этой вспышки".

Ферма, на которой зафиксировали вирус, по сообщениям, продает яйца, а не самих птиц. Ее продукцией торгуют преимущественно в Нидерландах, а часть экспортируют в Германию.

BBCUkrainian.com