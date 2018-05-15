Авокадо может быть опасным для здоровья: в США обнародовали результаты исследований

Чтобы не навредить своему организму , фрукт надо правильно не только есть, но и выбирать его сорт.

Авокадо может быть опасным для здоровья человека: американские исследователи обнаружили в нем токсины. Читайте такжеАлкоголь и курение назвали основными причинами болезней и преждевременной смерти Чтобы не навредить своему организму , фрукт надо правильно не только есть, но и выбирать его сорт, пишет ТСН . Особенно это актуально, если вы его пробуете где-то в экзотической стране.

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