Авокадо может быть опасным для здоровья: в США обнародовали результаты исследований

12:36, 15 мая 2018
Зарубежные новости
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Авокадо может содержать токсины / 4mama.com.ua

Авокадо может быть опасным для здоровья человека: американские исследователи обнаружили в нем токсины.

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Чтобы не навредить своему организму , фрукт надо правильно не только есть, но и выбирать его сорт, пишет ТСН . Особенно это актуально, если вы его пробуете где-то в экзотической стране.

 

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Теги: #авокадо#рекомендации медиков