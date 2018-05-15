Авокадо может быть опасным для здоровья: в США обнародовали результаты исследований
12:36, 15 мая 2018Зарубежные новости
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Чтобы не навредить своему организму , фрукт надо правильно не только есть, но и выбирать его сорт.
Авокадо может содержать токсины / 4mama.com.ua
Авокадо может быть опасным для здоровья человека: американские исследователи обнаружили в нем токсины.
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Чтобы не навредить своему организму , фрукт надо правильно не только есть, но и выбирать его сорт, пишет ТСН . Особенно это актуально, если вы его пробуете где-то в экзотической стране.
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