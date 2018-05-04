Диета, в которой преобладают углеводы, может ускорить наступление менопаузы.

Медики рассказали о последствиях углеводной диеты.

Ученые из Лидского университета в Великобритании пришли к выводу, что время наступления менопаузы у женщин зависит в том числе от употребляемой ими пищи, сообщает BBC.

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Диета, в которой преобладают углеводы, может ускорить наступление менопаузы, тогда как регулярное употребление в пищу рыбы, гороха и фасоли может отсрочить менопаузу.

В исследовании принимали участие 914 жительниц Великобритании.

При этом ученые напоминают, что на время наступления менопаузы влияет множество факторов, в частности гены.