Стрессовое расстройство повышает риск аритмии - медики
12:21, 14 мая 2018Зарубежные новости
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Исследователи проанализировали данные более миллиона ветеранов.
Мерцательная аритмия увеличивает вероятность инсульта / pixabay.com
Стрессовое расстройство повышает риск аритмии.
Ученые из Йельской медицинской школы обнаружили связь между посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и мерцательной аритмией. Это нарушение сердечного ритма увеличивает вероятность инсульта. Специалисты полагают, что раннее выявление и лечение ПТСР позволят снизить риск аритмии, пишет UPI.com.
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Исследователи проанализировали данные более миллиона ветеранов. На момент начала исследования участники не страдали от аритмии. За добровольцами в среднем следили в течение примерно 5 лет. За это время у 2500 участников выявили мерцательную аритмию.
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