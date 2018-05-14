Стрессовое расстройство повышает риск аритмии - медики

Исследователи проанализировали данные более миллиона ветеранов.

Стрессовое расстройство повышает риск аритмии.

Ученые из Йельской медицинской школы обнаружили связь между посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и мерцательной аритмией. Это нарушение сердечного ритма увеличивает вероятность инсульта. Специалисты полагают, что раннее выявление и лечение ПТСР позволят снизить риск аритмии, пишет UPI.com.

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Исследователи проанализировали данные более миллиона ветеранов. На момент начала исследования участники не страдали от аритмии. За добровольцами в среднем следили в течение примерно 5 лет. За это время у 2500 участников выявили мерцательную аритмию.