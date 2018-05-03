В Британии из-за сбоя в системе на маммографический скрининг не вызвали почти полмиллиона женщин (видео)

Вследствие позднего выявления онкопатологии умерли 270 женщин.

В Британии из-за сбоя в программе не вызвали на скрининг по поводу рака молочных желез почти полмиллиона женщин.

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С 2009 года 450 тысяч женщин старше 68 лет не получили приглашение на маммографию, которое рассылается автоматически, пишет ТСН.

По оценкам экспертов, из-за этого, вследствие позднего выявления онкопатологии, умерли 270 женщин.