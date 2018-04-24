Ученые создали браслет, спасающий от тремора рук

Эссенциальный тремор - распространенное нарушение движения.

Ученые Канзасского университета разработали уникальный браслет, уменьшающий дрожь в руках.

Браслет посылает импульсы к медианным и радиальным нервам в запястье с целью блокирования нейронной активности, вызывающей дрожание рук, пишет UPI.com.

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Для участия в исследовании пригласили более 130 пациентов с тремором рук. Часть добровольцев получила муляж, а остальные - настоящий прибор.

У участников, носивших настоящий браслет, выраженность тремора снизилась на 65%, а у добровольцев из контрольной группы - на 32%.

Эссенциальный тремор - распространенное нарушение движения. Его причина неизвестна. Эта патология обычно проявляется дрожанием рук, кистей или пальцев, но иногда подключается голова, голосовые связки и другие части тела во время выполнения произвольных движений, таких как прием пищи или письмо.