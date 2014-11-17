Генотерапия поможет в борьбе с ВИЧ-инфекцией

В результате вирус был не способен их разрушить. Руководители работы, Чед Кован (Chad Cowan) и Деррик Росси (Derrick Rossi), использовали технологию, известную как CRISPR Cas. Используя фермент Cas и особую РНК, выделенные из бактерий, ученые смогли внести изменения в кроветворные стволовые клетки и Т-лимфоциты. Известно, что ВИЧ связывается с CCR5-рецепторами, расположенными на поверхности Т-лимфоцитов. Проникая внутрь клеток, вирус начинает реплицироваться и уничтожает клетки организма-хозяина. В данном исследовании благодаря методике CRISPR Cas было возможно инактивировать CCR5-рецептор и создать популяцию клеток крови, лишенных этого поверхностного белка. Авторы утверждают, что подобная процедура не приводит к появлению опасных мутаций и нарушению функции клеток. Тем не менее, в работе подробно оговорены вопросы безопасности и возможные неожиданные осложнения. Клиническое использование модифицированных стволовых клеток крови позволит повторить экспериментальное «излечение» от ВИЧ Тимоти Рея Брауна («берлинского пациента»). Он был ВИЧ-инфицирован и страдал лейкозом. Благодаря трансплантации костного мозга от донора с мутацией, исключающей наличие CCR5-рецепторов, «берлинский пациент» вылечился и от лейкоза, и от ВИЧ. В ближайшее время ожидается продолжение работы с доклиническими моделями (на животных). Не исключено, что уже через пять лет после проведения необходимых клинических исследований, появится возможность предложить новый подход к терапии ВИЧ.

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