В состав нового однотаблеточного средства вошли биктегравир, эмтрицитабин и тенофовира алафенамид.

В Европе появится трехкомпонентный препарат для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов.

Экспертный комитет по лекарственным средствам выступил за регистрацию на территории Евросоюза трехкомпонентного препарата биктарви, разработанного компанией Gilead для лечения ВИЧ-1 среди взрослых пациентов, пишет Reuters.

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В состав нового однотаблеточного средства вошли биктегравир, эмтрицитабин и тенофовира алафенамид. Биктегравир является инновационным ингибитором переноса цепи интегразой, а комбинация эмтрицитабина и тенофовира алафенамида уже давно известна на рынке.

Окончательное решение о регистрации лекарственного средства должна принять Европейская комиссия, которая часто учитывает рекомендации экспертного комитета.