В Европе появится трехкомпонентный препарат для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов

15:42, 30 апреля 2018
Зарубежные новости
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лекарства / Фото УНИАН

Экспертный комитет по лекарственным средствам выступил за регистрацию на территории Евросоюза трехкомпонентного препарата биктарви, разработанного компанией Gilead для лечения ВИЧ-1 среди взрослых пациентов, пишет Reuters.

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В состав нового однотаблеточного средства вошли биктегравир, эмтрицитабин и тенофовира алафенамид. Биктегравир является инновационным ингибитором переноса цепи интегразой, а комбинация эмтрицитабина и тенофовира алафенамида уже давно известна на рынке.

Окончательное решение о регистрации лекарственного средства должна принять Европейская комиссия, которая часто учитывает рекомендации экспертного комитета. 

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Теги: #эпидемия ВИЧ/СПИДа#новые лекарства#лечение ВИЧ-инфицированных