В Европе появится трехкомпонентный препарат для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов
В Европе появится трехкомпонентный препарат для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов.
Экспертный комитет по лекарственным средствам выступил за регистрацию на территории Евросоюза трехкомпонентного препарата биктарви, разработанного компанией Gilead для лечения ВИЧ-1 среди взрослых пациентов, пишет Reuters.
Читайте такжеШведские ученые разработали уникальный клей, способный зафиксировать перелом за 5 минут
В состав нового однотаблеточного средства вошли биктегравир, эмтрицитабин и тенофовира алафенамид. Биктегравир является инновационным ингибитором переноса цепи интегразой, а комбинация эмтрицитабина и тенофовира алафенамида уже давно известна на рынке.
Окончательное решение о регистрации лекарственного средства должна принять Европейская комиссия, которая часто учитывает рекомендации экспертного комитета.