Новый образец клея на 55% эффективнее использовавшихся ранее.

Шведские ученые разработали уникальный клей, способный зафиксировать перелом за 5 минут.

Стоматологи уже много лет практикуют склеивание сломанных зубов. Но существующие клеи не подходили для склеивания костей. Они либо слишком долго застывали, либо отторгались иммунной системой

. Новый образец клея на 55% эффективнее использовавшихся ранее, пишет The Daily Mail.

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Клей наносится на кость в несколько слоев. Он способен быстро фиксировать даже влажные поверхности. Несколько экспериментов, проведенных на крысах, подтвердили эффективность и безопасность клея.

Авторы исследования уже скори начнут испытания клея с участием людей.