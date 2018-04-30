Шведские ученые разработали уникальный клей, способный зафиксировать перелом за 5 минут
14:54, 30 апреля 2018Зарубежные новости
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Новый образец клея на 55% эффективнее использовавшихся ранее.
Новый образец клея на 55% эффективнее использовавшихся ранее / www.youtube.com
Шведские ученые разработали уникальный клей, способный зафиксировать перелом за 5 минут.
Стоматологи уже много лет практикуют склеивание сломанных зубов. Но существующие клеи не подходили для склеивания костей. Они либо слишком долго застывали, либо отторгались иммунной системой
. Новый образец клея на 55% эффективнее использовавшихся ранее, пишет The Daily Mail.
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Клей наносится на кость в несколько слоев. Он способен быстро фиксировать даже влажные поверхности. Несколько экспериментов, проведенных на крысах, подтвердили эффективность и безопасность клея.
Авторы исследования уже скори начнут испытания клея с участием людей.
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