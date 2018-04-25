Новое болеутоляющее средство может быть таким же эффективным, как опиоидные анальгетики.

Ученые из США создали новое обезболивающее, которое не вызывает привыкания.

Сотрудники Мичиганского университета создали соединение на основе обезболивающих пептидов, высвобождаемых нейронами, пишет UPI.com.

В ходе экспериментов с культурами клеток ученые работали над средством, облегчающим боль, которое бы не провоцировало развитие зависимости и толерантности.

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Исследование на грызунах показало, что средство обладало болеутоляющим действием и не вызывало зависимость.

Новое болеутоляющее средство может быть таким же эффективным, как опиоидные анальгетики. Важное преимущество соединения, синтезированного учеными, заключается в том, что от него не развивается зависимость.

Специалисты планируют продолжить исследования.