Ученые из США создали новое обезболивающее, которое не вызывает привыкания

16:43, 25 апреля 2018
Зарубежные новости
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The Telegraph

Сотрудники Мичиганского университета создали соединение на основе обезболивающих пептидов, высвобождаемых нейронами, пишет UPI.com.

В ходе экспериментов с культурами клеток ученые работали над средством, облегчающим боль, которое бы не провоцировало развитие зависимости и толерантности.

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Исследование на грызунах показало, что средство обладало болеутоляющим действием и не вызывало зависимость. 

Новое болеутоляющее средство может быть таким же эффективным, как опиоидные анальгетики. Важное преимущество соединения, синтезированного учеными, заключается в том, что от него не развивается зависимость. 

Специалисты планируют продолжить исследования. 

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Теги: #новые лекарства#обезболивающие