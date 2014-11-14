Кофе защитит от ожирения

Ученые установили, что компонент кофе способен защитить от ожирения. Исследователи из Университета Джорджии обнаружили, что химическое соединение, которое в больших количествах содержится в кофе, препятствует увеличению веса, а также помогает поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови и здоровое состояние печени, пишет svit24.net.

Речь идет о хлорогеновой кислоте (ХГК). Ученые обнаружили, что это вещество значительно снижало инсулинорезистентность и накопление жира в печени мышей, сидевших на рационе с высоким содержанием жиров.

Предыдущие исследования продемонстрировали, что потребление кофе может снизить риск хронических недугов, таких как диабет 2-го типа или сердечно-сосудистые заболевания. Новое исследование акцентировало внимание на полезных свойствах хлорогеновой кислоты. Она содержится не только в кофе, но и в некоторых овощах и фруктах, например, в яблоках, грушах, помидорах, чернике.

Известно, что помимо увеличения веса, два распространенных побочных эффекта ожирения - это повышенная устойчивость к инсулину и накопление жира в печени. При отсутствии лечения эти расстройства вполне могут привести к диабету и ухудшению функции печени.

Для проверки терапевтического эффекта ХГК исследователи на протяжении 15 недель держали мышей на пище с высоким содержанием жиров. Также дважды в неделю грызунам вводили инъекции ХГК. В результате ученые обнаружили, что хлорогеновая кислота была не только эффективна в плане предотвращения набора веса, но и также помогала поддерживать нормальный уровень сахара в крови и здоровое состояние печени.

"Хлорогеновая кислота - сильный антиоксидант, сокращающий воспалительный процесс. Существует большое количество исследований, подтверждающих, что связанные с ожирением патологические процессы обусловлены хроническим воспалением. Таким образом, если мы сможем его контролировать, это поможет компенсировать некоторые негативные последствия чрезмерного увеличения веса", - сказал ведущий исследователь Юнцзе Ма (Yongjie Ma).

При этом авторы отмечают, что хлорогеновую кислоту, конечно же, нельзя считать панацеей. Правильный рацион питания и регулярные занятия спортом по-прежнему остаются самыми лучшими способами по снижению рисков, связанных с ожирением.

Отмечается, что мыши получали высокую дозу ХГК, намного выше той, которую человек получает при регулярном потреблении продуктов питания, богатых этим веществом. Тем не менее исследователи полагают, что ХГК может стать основой новой терапии для людей, нуждающихся в помощи.