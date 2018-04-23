Физическая сила влияет на умственные способности - исследование

Физически крепкие люди лучше и быстрее выполняли задания.

Физическая сила влияет на умственные способности.

Британские ученые провели исследование с участием почти полумиллиона человек, из которых около 1000 имели психические расстройства. Специалисты искали связь между физическим и интеллектуальным развитием, рассказывает The Daily Mail.

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Сотрудники Манчестерского университета измерили силу хвата участников исследования. Также добровольцам предложили выполнить несколько заданий на логику, внимательность и память. Исследование выявило, что физически крепкие люди лучше и быстрее выполняли задания.

Ученые выявили, что участники, страдающие от психических заболеваний, лучше справлялись с когнитивными тестами, если в их режим вводили физические тренировки.