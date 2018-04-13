Уровень счастья зависит от физической активности - исследование

У людей старшего возраста связь между физической активностью и счастьем была опосредована дополнительными факторами - состоянием здоровья и социальным статусом.

Уровень счастья зависит от физической активности.

Ученые из Университета Мичигана обобщили полученные в 23 исследованиях данные о состоянии здоровья более 1000 людей и пришли к выводу об однозначной связи физической активности и чувства счастья, пишет Springer Science.

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Эта закономерность прослеживалась независимо от возраста. Как молодые (старшеклассники, студенты), так и пожилые «спортивные» люди, по собственным оценкам, ощущали себя счастливее, чем их малоподвижные сверстники.

У людей старшего возраста связь между физической активностью и счастьем была опосредована дополнительными факторами - состоянием здоровья и социальным статусом.

Занятия спортом, даже умеренные по интенсивности, могут оказывать положительное влияние на эмоциональный настрой людей, страдающих физическим недугом, например, детей и подростков с церебральным параличом.