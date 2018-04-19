Новый препарат показал свою эффективность в предотвращении приступов мигрени

Єренумаб является моноклональным антителом, блокирующим активность белка, который связывают с приступами мигрени.

Новый препарат - эренумаб - показал свою эффективность в предотвращении приступов мигрени.

Эренумаб уже прошел все необходимые клинические испытания, и с каждым новым исследованием «репутация» этого средства лишь растет, пишет Еurekalert!.

Сотрудники Берлинского медицинского университета Шарите провели тестирование эренумаба на 246 пациентах, которые уже длительное время пытались купировать приступы мигрени с помощью других препаратов.

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Однако, используемые средства плохо справлялись со своей задачей, и, в среднем, участники испытали до 9 приступов в месяц. После трехмесячного приема эренумаба (дозировкой 140 миллиграммов), по сообщениям авторов исследования, у 30% людей число приступов сократилось вдвое, а у тех, кто принимал плацебо, всего на 14%. Напомним, эренумаб является моноклональным антителом, блокирующим активность белка, который связывают с приступами мигрени.

Результаты показывают, что у людей, которые уже и не верили в то, что найдется способ предотвратить приступы мигрени, появился шанс.