Почти половина всего населения мира не имеет возможности обратиться к врачам - ВОЗ

Половина населения планеты не имеет возможности обратиться к врачу, не имеет медицинского страхования.

Почти половина всего населения мира не имеет возможности обратиться к врачу.

За последние 70 лет средняя продолжительность жизни в мире увеличилась на 23 года. Однако многие проблемы в сфере медицины все еще не решены. Почти половина всего населения мира не имеет возможности обратиться к врачу. Многие люди не имеют медицинской страховки, и зачастую услуги доктора им не по карману, сообщают в ВОЗ.

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По данным ВОЗ, половина населения планеты не имеет возможности обратиться к врачу, не имеет медицинского страхования. Более 800 миллионов человек - почти 12 процентов населения мира — расходуют, как минимум, 10 процентов своего семейного бюджета на услуги в сфере здравоохранения. Миллионы семей в мире оказываются в нищете из-за расходов на здравоохранение. Так, на сегодняшний день примерно 100 миллионов человек живут в бедности - на 1,9 доллара в день или даже меньше — из-за того, что им приходится оплачивать услуги медиков из собственного кармана.

В ВОЗ вновь призвали все государства обеспечить всеобщий доступ к качественному медицинскому обслуживанию путем универсального страхования.

«Это означает, что доступ к качественным услугам здравоохранения должен быть гарантирован всем и везде и что при этом люди не должны испытывать финансовых затруднений», — утверждают в Европейском бюро ВОЗ.