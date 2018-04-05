Израиль может продать медицинскую информацию о пациентах
16:46, 05 апреля 2018Зарубежные новости
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Продажа доступа к этой информации будет приносить стране миллиарды долларов ежегодно.
На проект по сбору медицинской информации Израиль направит около 290 млн долларов / newsru.co.il
Правительство Израиля намерено в рамках проекта цифрового здравоохранения собрать медицинские данные 110 тыс. добровольцев в течение 5 лет. Впоследствии продажа доступа к этой информации будет приносить стране миллиарды долларов ежегодно, пишет Reuters.
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Ранее стало известно, что на проект по сбору медицинской информации Израиль направит около 1 млрд шекелей (290 млн долларов), программа стартует в 4 квартале этого года. Впоследствии планируется объединить в цифровой базе данных медицинскую информацию всех 8,5 млн жителей Израиля.
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