Израиль может продать медицинскую информацию о пациентах

16:46, 05 апреля 2018
Зарубежные новости
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newsru.co.il

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Ранее стало известно, что на проект по сбору медицинской информации Израиль направит около 1 млрд шекелей (290 млн долларов), программа стартует в 4 квартале этого года. Впоследствии планируется объединить в цифровой базе данных медицинскую информацию всех 8,5 млн жителей Израиля.

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Теги: #медицинская статистика