Израиль может продать медицинскую информацию о пациентах

Продажа доступа к этой информации будет приносить стране миллиарды долларов ежегодно.

Правительство Израиля намерено в рамках проекта цифрового здравоохранения собрать медицинские данные 110 тыс. добровольцев в течение 5 лет. Впоследствии продажа доступа к этой информации будет приносить стране миллиарды долларов ежегодно, пишет Reuters.

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Ранее стало известно, что на проект по сбору медицинской информации Израиль направит около 1 млрд шекелей (290 млн долларов), программа стартует в 4 квартале этого года. Впоследствии планируется объединить в цифровой базе данных медицинскую информацию всех 8,5 млн жителей Израиля.