ООН: ВИЧ-инфекция - основная причина смерти 40-летних женщин

09:50, 10 апреля 2018
Зарубежные новости
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2014 год стал рекордным по количеству новых случаев ВИЧ-инфекции в Европейском регионе - ВОЗ / REUTERS

Организация Объединенных Наций назвала шесть самых распространенных причин смертности женщин в возрасте 39-40 лет, пишет ООН.

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По данным ООН, во всем мире главной причиной смерти женщин в этом возрасте является ВИЧ-инфекция.

На втором месте - ишемическая болезнь сердца, на третьем - проблемы с беременностью и родами, на четвертом - инсульт, на пятом - рак груди, на шестом - туберкулез.

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Теги: #СПИД#ВИЧ-инфекция#женское здоровье#показатели смертности в мире