ООН: ВИЧ-инфекция - основная причина смерти 40-летних женщин

На втором месте - ишемическая болезнь сердца, на третьем - проблемы с беременностью и родами, на четвертом - инсульт, на пятом - рак груди, на шестом - туберкулез.

ВИЧ-инфекция - основаная причина смерти 40-летних женщин. Организация Объединенных Наций назвала шесть самых распространенных причин смертности женщин в возрасте 39-40 лет, пишет ООН. Читайте такжеВ США обеспокоены распространением суперинфекций По данным ООН, во всем мире главной причиной смерти женщин в этом возрасте является ВИЧ-инфекция. На втором месте - ишемическая болезнь сердца, на третьем - проблемы с беременностью и родами, на четвертом - инсульт, на пятом - рак груди, на шестом - туберкулез.

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