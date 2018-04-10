ООН: ВИЧ-инфекция - основная причина смерти 40-летних женщин
09:50, 10 апреля 2018Зарубежные новости
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На втором месте - ишемическая болезнь сердца, на третьем - проблемы с беременностью и родами, на четвертом - инсульт, на пятом - рак груди, на шестом - туберкулез.
Во всем мире основной причин смерти женщин есть ВИЧ-инфекция / REUTERS
ВИЧ-инфекция - основаная причина смерти 40-летних женщин.
Организация Объединенных Наций назвала шесть самых распространенных причин смертности женщин в возрасте 39-40 лет, пишет ООН.
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По данным ООН, во всем мире главной причиной смерти женщин в этом возрасте является ВИЧ-инфекция.
На втором месте - ишемическая болезнь сердца, на третьем - проблемы с беременностью и родами, на четвертом - инсульт, на пятом - рак груди, на шестом - туберкулез.
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