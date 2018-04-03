Чем опасно употребление красного мяса - результаты нового исследования

Уменьшение употребления красного мяса значительно снижает риск развития рака толстой кишки у женщин,

Ученые Лидского университета в Великобритании обнаружили новую опасность употребления красного мяса.

Исследование доказало, что уменьшение употребления красного мяса значительно снижает риск развития рака толстой кишки у женщин, пишет MedicalXpress.

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В анализе были использованы данные долговременного когортного исследования с участием 32 147 женщин из Англии, Уэльса и Шотландии. Они прошли обследование в 1995-1998 годах, а за их состоянием здоровья следили, в среднем, около 17 лет. Участницы сообщали о своих пищевых привычках, кроме того были зарегистрированы 462 случая колоректального рака, включая 119 случаев рака нижних отделов толстой кишки.

Люди, которые регулярно употребляет красное мясо, намного чаще заболевали раком дистальной части толстой кишки или нисходящей ободочной кишки, где содержатся каловые массы.

Ожидается, что к 2030 году будет зарегистрировано более 20 миллионов новых случаев колоректального рака по всему миру. 20 процентов всех опухолей можно избежать, соблюдая вегетарианскую диету.