Употребление кофе снижает вероятность зачатия ребенка

В исследовании ученых из Массачусетского госпиталя приняли участие 105 мужчин, чьи спутницы жизни предпринимали попытки зачать ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Средний возраст участников составил 37 лет. Они заполнили анкеты, содержавшие широкий спектр вопросов на тему питания, потребления алкоголя и кофеина, пишет lenta-ua.net.

Ни один из мужчин не был сильно пьющим. Участники изредка употребляли алкоголь в компаниях и пили меньше трех единиц в день. Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует мужчинам употреблять не более четырех единиц алкоголя в день, что эквивалентно примерно двум пинтам пива.

Исследователям не удалось обнаружить связи между количеством потребляемого алкоголя или кофеина и качеством спермы у мужчин, передает Meddaily.

Тем не менее, у добровольцев, употреблявших наибольшее количество пива, шансы стать отцом с помощью ЭКО были на 57% выше. Всего в 28% случаев партнершам мужчин, употреблявших наименьшее количество пива, удавалась зачать ребенка через ЭКО.

Тем временем, употребление кофе, напротив, снижало вероятность зачатия. Чашка кофе, приготовленного в кофеварке, как правило, содержит около 140 миллиграммов кофеина. Попытка зачать ребенка оказалось удачной для 52% мужчин, употреблявших мало кофеина, по сравнению с 19% тех, кто пил много напитков с кофеином.

Непонятно, почему пиво и кофеин подобным образом влияют на уровень рождаемости. Вероятно, алкоголь в умеренных количествах может принести пользу паре, которая пытается зачать ребенка, потому что он снижает уровень стресса.