Макаронные изделия не способствуют увеличению массы тела - исследование

Диетологи считают, что паста может считаться частью здоровой диеты.

Макаронные изделия не способствуют увеличению массы тела.

К такому выводу пришли исследователи из больницы Св. Михаила в Торонто провели систематический обзор 30 исследований, в рамках которых в общей сложности около 2,5 тысяч испытуемых употребляли пасту вместо других углеводов, пишет BMJ.

Читайте такжеЧем опасно употребление красного мяса - результаты нового исследования

Такая диета была обусловлена низким гликемическим индексом этого продукта. Ранее было показано, что, по сравнению с другими «очищенными» углеводами, макароны вызывают наименьшее повышение уровня сахара в крови. В среднем, испытуемые потребляли около 3 порций пасты в неделю вместо других углеводов. Результаты мета-анализа убедительно продемонстрировали, что макаронные изделия не способствуют увеличению массы тела или жировых отложений. Напротив, многие участники даже немного потеряли в весе.

«Вопреки сомнениям, макаронные изделия могут считаться частью здоровой диеты», - убеждены авторы исследования. Вместе с тем, они подчёркивают, что такая диета является эффективной и полезной для здоровья только при условии, что и другие углеводы в рационе человека будут подобраны с учетом низкого гликемического индекса.