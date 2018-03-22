Холод помогает похудеть - исследование

Ученые надеются, что результаты этого исследования помогут в борьбе с ожирением.

Холод помогает похудеть.

Об этом свидетельствуют результаты исследований ученых из университета Ноттингема, причем на этот раз на примере стволовых клеток человека, пишет Nature.

На стволовые клетки специально воздействовали температурой около 32 ° C, что значительно меньше естественной температуры человеческого тела (37 ° C).

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B условиях непривычного холода клетки начинали дифференцироваться в адипоциты бурого, а не белого жира. Основная функция бурого жира – превращать запасённые организмом липиды в тепло. С одной стороны, результат ожидаем, ведь для обогрева тела нужен именно бурый жир. Известно, что он хорошо развит у зверей, впадающих в зимнюю спячку. С другой стороны, роль бурого жира в терморегуляции человека еще недавно считалась спорной.

Полагали, что «бурые» адипоциты защищают от переохлаждения только младенцев и перестают выполнять свою функцию у взрослого индивидуума. Результаты нового исследования показали обратное: даже при довольно умеренных изменениях температуры можно активировать стволовые клетки, чтобы образовать коричневый жир.

Ученые надеются, что результаты этого исследования помогут в борьбе с ожирением.