Чем полезны перепелиные яйца: комментарий диетолога

В Японии каждый школьник на обед получает 2 перепелиных яйца.

Диетологи отмечают, что в среднем, перепелиные яйца на 12-14% состоит из белка, для сравнения в обычном курином его около 11%.

Яйца перепелов содержат больше биологически активных веществ, чем яйца других видов сельскохозяйственной птицы.

Перепелиные яйца превосходят куриные и по количеству витамина В12. Именно поэтому яйца полезны вегетарианцам, которые отказались от мяса, но употребляют яйца и молочные продукты.

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По словам диетологов, в перепелиных яйцах рекордно много витаминов A, B1, B2. Кроме того, они содержат цинк, магний, калий, фосфор, марганец, большое количество железа. В 100 г продукта содержится 168 ккал, 13,1 г белка, 12 г жиров. Вес одного перепелиного яйца 10-12 г.

Именно поэтому перепелиные яйца полезны при значительных физических нагрузках и как компонент диет для снижения веса – вы можете съедать 1-2 яйца, и не «перебирать» калорий, но получить витамины и минеральные вещества.

Полезные свойства перепелиных яиц признаны и медициной, регулярное употребление яиц может облегчить течение некоторых неврозов и психосоматозов, в том числе и бронхиальной астмы. Полезно умеренное количество перепелиных яиц и при заболеваниях сердца. Стоит заметить, что перепелиное яйцо содержит меньше холестерина, чем куриные, поэтому его рекомендуют даже «сердечникам» старшего поколения (при ограничении в диете других продуктов, богатых холестерином).

Протеин, здоровые жиры и фолиевая кислота помогают поддержать гормональный фон женщины. Во время беременности советуют съедать 2-3 яйца каждый день.

Полезны перепелиные яйца и мужчинам, считается, что по эффективности они превосходят виагру.

В Японии каждый школьник на обед получает 2 перепелиных яйца. Витаминно-белково-минеральный комплекс помогает активизировать работу мозга, и ребенок больше запоминает в школе. Дошкольнику будет достаточно 1-2 штук в день, школьнику – 2-3.

В среднем в сутки можно принимать 1-4 яйца, детям следует давать минимальную дозу. Употреблять яйца в лечебных целях надо систематически, без перерывов в течение 3-4 месяцев.

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Однако надо помнить, что в яйцах перепелов, как и остальных домашних птиц, может быть найдена Salmonella enterіtіdіs (S. enterіtіdіs — один из основных возбудителей, вызывающих тяжелое течение пищевых токсикоинфекций у человека).

Чтобы приготовить полезные салаты с перепелиными яйцами нужно опустить их в кипящую воду и варить 1-2 минуты для приготовления всмятку и 5 минут для получения крутого яйца.