Фрукты полезнее фруктовых соков

По мнению Всемирной организации здравоохранения, и соки, и фрукты полезны одинаково. Об этом так и сказано в её рекомендациях. Но последние исследования учёных из университета Глазго ставят под сомнение выводы ВОЗ. Возможно даже, что теперь данные рекомендации придётся пересмотреть, пишет orthodox.od.ua. И вот почему.

Совсем недавно учёные провели исследование, которое ставило целью выяснить взаимосвязь между риском обострения сердечно-сосудистых заболеваний и потреблением тех или иных продуктов. Как выяснилось, чрезмерно большое количество соков, как ни парадоксально, способно увеличить риск развития инфаркта или диабета. Учёные настоятельно советуют ежедневно выпивать самое большее 150 миллилитров сока. И приналечь непосредственно на фрукты. В них содержатся полезные для человека пищевые волокна.

А в соке их или совсем мало, или нет вообще. Кроме того, в одном фрукте меньше сахара, нежели в стакане сока. Приводится даже такое сравнение. По количеству содержания сахара (26 граммов) и килокалорий (110) яблочный сок в количестве 250 миллилитров догонит вредную для здоровья газированную колу. Поэтому выбор за вами: прислушаться к рекомендациям ВОЗ, пока ещё действующим, или к советам специалистов из Глазго, которые совсем недавно опубликовали результаты своих исследований.