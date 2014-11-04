Самые полезные соки для мужского здоровья

Магазинные соки содержат большое количество консервантов, продлевающих их срок годности, и в то же время сокращающих их энергетическую и витаминную ценность. Вот почему лучшими с точки зрения пользы для здоровья всегда считались фреши или свежевыжатые соки. Их желательно выпивать за час до еды для лучшей усвояемости полезных веществ, пишет lenta-ua.net.

Так гранатовый сок богат витаминами А, В1, В2, В6, С, а также содержит множество полезных микроэлементов: магний, фосфор, калий и железо.

По концентрации антиоксидантов свежий гранатовый сок превосходит даже красное вино. Таким образом гранатовый сок оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, расширяя кровеносные сосуды. Гранатовый сок – лучший напиток для крепкой потенции, который положительно влияет на продолжительность эрекции.

Тыквенный сок богат цинком, а это значит, что он значительно повышает уровень тестостерона в крови.

Арбузный сок полезно употреблять для улучшения функционирования нервной системы и для здоровья кожи.