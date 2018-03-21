Медики рассказали о важной причине, вызывающей хроническую усталость человека

Синдром хронической усталости сопровождается бессонницей, нехваткой жизненных сил и головными болями.

Медики рассказали о важной причине синдрома хронической усталости. Медицинские исследования уже показывали, что причина скрывается в нарушенных иммунных процессах.

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Ученые Гронингенского университета выяснили, что кровь людей, страдающих синдромом хронической усталости, схожа по составу с кровью пациентов, страдающих от недостатка гормонов щитовидной железы, пишет Frontiersin.

Синдром хронической усталости сопровождается бессонницей, нехваткой жизненных сил и головными болями. Эти симптомы, как и многие другие, характерны и для гипотиреоза. Поэтому наличие сниженной концентрации двух главных гормонов щитовидной железы, Т3 и Т4, у людей с синдромом не стало неожиданностью. Параллельно наблюдалась высокая концентрация тиротропина (гормона гипофиза).

Теперь ученые планируют выяснить, могут ли добавки с йодом и внешнее введение гормона щитовидной железы (Т3) помочь в данном случае.