Длительный путь на работу является причиной стресса, депрессии и других психических проблем - исследование

Причиной стресса, депрессии и плохого сна может оказаться длительный путь на работу, говорится в сюжете "Завтрака с 1+1".

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Ученые из Кембриджского университета, исследовав 34 тысячи британцев, пришли к выводу, что те, кто в дороге больше часа - менее производительны и чаще страдают от проблем с психикой.

Украинцы готовы жертвовать собственным временем ради работы: три часа в обе стороны не пугают каждого пятого. Именно столько наших соотечественников ежедневно совершают целое путешествие, чтобы поработать и вернуться домой. Еще треть украинцев на дорогу в обе стороны тратит немного меньше - до двух часов.

По словам HR-экспертов, во время отбора кадров не последнюю роль играет место проживания потенциальных работников. Некоторые компании даже выделяют время для снятия стресса, чтобы уменьшить их напряжение после дороги.

"Есть утренний кофе и чай, когда можно пообщаться с коллегами – излить душу о том, как ты доехал сегодня. Знаю одну компанию, которая приглашала тибетских монахов, которые помогали программистам расслабляться. Снимать мозговую усталость", - рассказала HR-эксперт Татьяна Пашкина.

В свою очередь психологи советуют более традиционные и не менее действенные методы: в дороге можно отвлечься на прослушивание музыки или чтение книг. Если уж так получилось, что стресса не избежать – в себе его не держите.

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"Хвалите себя, если у вас не получилось попасть в пробку. Вот классно проехал без пробок - красавец или умница, ласточка-касаточка. Не ограничивайте себя. Раз в неделю куда-то в тишину - за город, где вы можете походить, подержаться за деревья, подышать, покричать", - отмечает психолог Мария Фабричева.

А еще не забывайте, что лучшим антистресом в любой поездке является правильно рассчитанное время. Например, часы пик можно избежать, если выйти из дома на полчаса раньше. Так вы сохраните хорошее настроение на весь день.