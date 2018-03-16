Ученые неожиданно нашли отрывки медицинского трактата древнегреческого врача Галена

14:17, 16 марта 2018
Зарубежные новости
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youtube.comТруды Галена изучались в медицинских университетах до XIX века / youtube.com

Национальная ускорительная лаборатория SLAC Министерства энергетики США сделала удивительное открытие. Ее сотрудники обнаружили следы текста из медицинского трактата древнегреческого врача Галена на пергаменте с христианскими псалмами, датированными XI веком, пишет Science Alert.

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Сообщается, что работа Галена была изначально переписана на пергамент на сирийском языке в VI веке неизвестным автором в монастыре Святой Екатерины. Через 500 лет чернила были соскоблены, а бумагу использовали для нанесения религиозных текстов. Причина проста - нехватка бумаги. Открытие удалось сделать благодаря рентгеновским лучам, которые были сгенерированы на ускорителе частиц в SLAC. Данная методика дала возможность выявить крошечные частицы более древних чернил в волокнах бумаги.

К слову сказать, ранее ученые пытались исследовать пергамент. Однако тогда использовались УФ-лучи и инфракрасное излучение, а также электромагнитные волны. Но эти исследования не дали результата.

Гален заложил основы современной медицины, занимаясь врачеванием в Древнем Риме. Он делал ставку на правильную диету вкупе с лекарственными средствами на основе вытяжек из растений, сиропов, вин, смеси уксуса и меда. 

Труды Галена изучались в медицинских университетах до XIX века включительно. К примеру, он разработал теорию о том, что мозг контролирует движения при помощи нервной системы, что актуально по сей день. Гален описал, около 300 мышц в человеческом теле, роль сердца, головного и спинного мозга. Он доказал, что после травмы спинного мозга пропадает чувствительность тела (проводил опыты по перерезке спинного мозга у свиней), а артерии наполнены кровью (создал первую в истории физиологии теорию кровообращения).

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Теги: #история медицины#Древний Рим