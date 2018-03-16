Ученые неожиданно нашли отрывки медицинского трактата древнегреческого врача Галена

Гален заложил основы современной медицины, занимаясь врачеванием в Древнем Риме.

Труды Галена изучались в медицинских университетах до XIX века / youtube.com Труды Галена изучались в медицинских университетах до XIX века /

Ученые обнаружили в древней книге отрывки медицинского трактата древнегреческого врача Галена.

Национальная ускорительная лаборатория SLAC Министерства энергетики США сделала удивительное открытие. Ее сотрудники обнаружили следы текста из медицинского трактата древнегреческого врача Галена на пергаменте с христианскими псалмами, датированными XI веком, пишет Science Alert.

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Сообщается, что работа Галена была изначально переписана на пергамент на сирийском языке в VI веке неизвестным автором в монастыре Святой Екатерины. Через 500 лет чернила были соскоблены, а бумагу использовали для нанесения религиозных текстов. Причина проста - нехватка бумаги. Открытие удалось сделать благодаря рентгеновским лучам, которые были сгенерированы на ускорителе частиц в SLAC. Данная методика дала возможность выявить крошечные частицы более древних чернил в волокнах бумаги.

К слову сказать, ранее ученые пытались исследовать пергамент. Однако тогда использовались УФ-лучи и инфракрасное излучение, а также электромагнитные волны. Но эти исследования не дали результата.

Гален заложил основы современной медицины, занимаясь врачеванием в Древнем Риме. Он делал ставку на правильную диету вкупе с лекарственными средствами на основе вытяжек из растений, сиропов, вин, смеси уксуса и меда.

Труды Галена изучались в медицинских университетах до XIX века включительно. К примеру, он разработал теорию о том, что мозг контролирует движения при помощи нервной системы, что актуально по сей день. Гален описал, около 300 мышц в человеческом теле, роль сердца, головного и спинного мозга. Он доказал, что после травмы спинного мозга пропадает чувствительность тела (проводил опыты по перерезке спинного мозга у свиней), а артерии наполнены кровью (создал первую в истории физиологии теорию кровообращения).