Психолог рассказал о секрете счастливого брака

Супруги хорошо чувствуют эмоции друг друга, когда эмоции положительные.

Семейный психолог Кристина Д. Курнос рассказала о секрете счастливого брака: супруги хорошо чувствуют эмоции друг друга, когда эти эмоции положительные.

По утверждению ученого, позитивные эмоции хорошо влияют на отношения между людьми. Негативные эмоции, даже если они вообще не связаны с личными отношениями, отрицательно сказываются на взаимопонимании в паре, пишет Family Process.

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Этот вывод в целом верен для отношений между людьми. Но, как замечает исследователь, супруг — это важнейший социальный партнер для человека, поэтому взаимопонимание с ним крайне важно.

Психолог подчеркивает, что негативные эмоции не только усугубляют отношения между супругами, но и плохо считываются. Хорошее настроение правильно воспринимается другим супругом, потому что передается ему, а вот понять, что партнер испытывает грусть или печаль, бывает не очень просто. Отрицательные эмоции партнер обычно угадывает, но не сразу ощущает сам.

Психолог советует супругам меньше злиться и больше наблюдать друг за другом. Если супруг чувствует, что его «половина» настроена как-то необычно, то стоит поинтересоваться, что случилось и предложить свою помощь.