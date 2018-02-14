Правила счастливых людей помогут укрепить здоровье и продлят жизнь (видео)

Даже очень амбициозные люди, регулярно отдыхают с близкими - это укрепляет здоровье и продлевает жизнь.

Британская пресса обнародовала правила счастливых людей.

Люди с позитивным мыслями легче преодолевают болезни, имеют больше друзей и живут дольше, пишет ТСН.

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Так, большинство людей не умеют быть счастливыми. Исправить это решили журналисты британского издания Redonline. Они собрали несколько привычек, которые присущи счастливым людям. Повторить их под силу каждому.

Первый совет – двигайтесь. Активная прогулка или урок танцев поднимают настроение намного лучше антидепрессантов. Ведь именно активные движения провоцируют выработку в нашем организме эндорфинов - гормонов удовольствия.

Второе – не позволяйте маленьким неприятностям портить день. Даже, если вы промокли под дождем или опоздали на поезд, не расстраивайтесь.

Следующее правило – помогайте другим. Благотворительность прекрасно поднимает настроение и дарит удовольствие.

Питайтесь правильно, ведь счастливые люди ценят свое тело и здоровье.

Находите время для друзей и семьи. Даже очень амбициозные люди, регулярно отдыхают с близкими. Это укрепляет здоровье и продлевает жизнь.

Не откладывайте трудные дела на будущее. Если вам нужно подготовиться к сложному экзамену или заполнить неприятную для вас налоговую декларацию, не медлите, а просто сделайте это как можно быстрее.

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Берите на себя ответственность. Счастливые люди не ждут помощи от других. Они сами начинают действовать.

Имейте альтернативу. Чтобы снять стресс, счастливые люди находят утешение в искусстве, музыке, чтении или путешествиях.

Не сосредотачивайтесь на ошибках. Счастливые люди не боятся признать, что были неправы. И не теряют оптимизма никогда.