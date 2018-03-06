Чем опасны для женщин оральные контрацептивы: озвучены результаты нового исследования

Идеальный препарат - это препарат с низкими дозами эстрогена и прогестина.

Исследователи из университета системы здоровья Лойолы предполагают, что прием оральных контрацептивов может способствовать повышению артериального давления и гиперкоагуляции крови, что увеличивает вероятность образования тромбов.

Ишемические инсульты, на которые приходится около 85% всех инсультов, вызваны образованием тромбов, пишет Еurek Аlert!. По данным нового исследования, к такому эффекту может привести прием оральным контрацептивов.

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Особенно это актуально для женщин из группы повышенного риска развития ишемического инсульта: курильщиц, женщин с высоким артериальным давлением или мигренями, в особенности, с сенсорными нарушениями – «аурами».

Авторы исследования рекомендуют этим пациенткам отказаться от оральных контрацептивов или, по крайней мере, с большим вниманием отнестись к выбору самого контрацептива, учитывая тип и дозу эстрогена или прогестина, и лекарственную форму - пилюлю или патч.

«Идеальный препарат - это препарат с низкими дозами эстрогена и прогестина, которые будут эффективны в предотвращении беременности, и при этом иметь минимальное количество побочных эффектов», - подводят итог ученые. Для здоровых молодых женщин риск инсульта, связанный с оральными контрацептивами, достаточно низок.