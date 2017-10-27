Иммунная система "помнит" о воспалении, чтобы быстрее реагировать на последующие инфекции - ученые

Давно известно, что иммунная система сохраняет воспоминания о воспалении, чтобы быстрее реагировать на последующие инфекции. Новое исследование показало, что кожа тоже способна запоминать воспаление. Благодаря этому она в следующий раз заживает быстрее, рассказывает The Hindustan Times.

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Специалисты провели эксперименты на мышах. Исследователи обнаружили, что раны заживали на коже, где до этого уже было воспаление, больше чем в два раза быстрее по сравнению с кожей, которая никогда ранее не воспалялась. Данный эффект проявлялся даже в том случае, если первое воспаление на коже грызунов происходило за 6 месяцев до второго. Это эквивалентно 15 годам у человека.

Ученые пришли к выводу, что стволовые клетки кожи запоминают воспаление. Вероятно, открытие исследователей приведет к разработке новых методов лечения псориаза и других воспалительных заболеваний кожи. По мнению специалистов, воспоминания о воспалении могут способствовать не только заживлению кожи, но и рецидиву воспалительных заболеваний.