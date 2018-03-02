Ученые выявили неожиданное свойство какао

Ресвератрол в какао обладает антивирусным эффектом.

Ученые Центров по контролю и профилактике заболеваний США выявили неожиданное свойство шоколада.

Ресвератрол — содержащееся в винограде и какао фенольное соединение — обладает антивирусным эффектом, пишет MedicalXpress.

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Исследователи добавляли химическое соединение в культуры человеческих клеток, зараженных вирусом коровьей оспы. Этот инфекционный агент родственен опасному вирусу натуральной оспы, однако не является столь смертоносным, что делает его удобным в качестве модельного объекта. Оказалось, что высокий уровень ресвератрола в клетках препятствовал размножению вирусов на ранних стадиях заражения.

Эксперименты на обезьянах показали, что ресвератрол также эффективен в борьбе против вируса обезьяньей оспы, который поражает приматов, включая человека. Заболевание оканчивается смертью десяти процентов заболевших.

Ресвератрол — вещество, выделяемое некоторыми растениями для защиты от паразитов, например, бактерий или грибов.