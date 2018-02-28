Вегетарианские продукты могут быть жирнее обычных - исследование

Соевые альтернативы натуральным продуктам набирают большую популярность.

Вегетарианские продукты могут быть жирнее обычных.

Распространено мнение, что они полезнее для здоровья, чем традиционные варианты продуктов питания, однако соевые заменители могут принести больше вреда, нежели пользы, пишет The Deccan Chronicle.

Читайте такжеУченые предупреждают, что недостаток витамина В12 в организме ребенка тормозит умственное развитиеИсследователи обнаружили, что вегетарианский копченый бекон из сои, найденный в популярной сети супермаркетов, содержал 309 калорий на 100 граммов. А в обычном беконе было всего 233 калории на 100 граммов. Диетологи советуют обращать внимание не только на название, но и на состав продуктов. Любая пища, подвергнутая технологической обработке, может содержать слишком много жира, сахара или соли.

Вегетарианская диета также может повлиять на уровень интеллекта. Согласно новому исследованию, отказ от молочных продуктов чреват снижением IQ на 13 пунктов.

Читайте такжеВегетарианская диета снижает риск ракаСпециалисты отметили, что уровень интеллекта зависит от количества йода, поступающего с пищей. Одним из основных источников йода в нашем рационе являются молочные продукты.