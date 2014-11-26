Вегетарианство может обратить развитие диабета вспять
Растительная пища снижала показатели гликированного гемоглобина
Как передает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail, по мнению специалистов, отказ от мяса способен снизить уровень сахара в крови. Таким образом, диета является альтернативным методом лечения диабета 2 типа. Ранее проводившиеся исследования также показали, что отказ от животных жиров улучшает чувствительность к инсулину. В рамках последнего наблюдения было установлено: растительная пища снижала показатели гликированного гемоглобина, говорящего о концентрации сахара. У людей с диабетом, чем выше этот показатель, тем больше риск развития неприятных отклонений вроде проблем с нервами, зрением и сердцем.
В свою очередь, вегетарианская или веганская диета снижала гликированный гемоглобин в среднем на 0,4 единицы. Максимальное снижение - 0,7 единицы. Этот эффект был сравним с приемом противодиабетических препаратов, ингибиторов альфа-глюкозидазы. Помимо контроля сахара, вегетарианство может помочь в контроле веса, давления и холестерина одновременно. Ни один препарат не в состоянии дать такого.
В последнем исследовании участвовали 255 человек с диабетом 2 типа из США, Бразилии и Чехии. Люди, сидевшие на нежирном вегетарианском рационе или на диете, состоявшей из яиц и молочных продуктов, но без мяса, могли похвастаться снижением гликированного гемоглобина. Частично это происходило из-за того, что клетчатка, содержащаяся в овощах и фруктах, тормозила всасывание сахара в кровь. Кстати, эксперты советуют заменить реальное мясо соевым.