Вегетарианство может обратить развитие диабета вспять

Как передает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail, по мнению специалистов, отказ от мяса способен снизить уровень сахара в крови. Таким образом, диета является альтернативным методом лечения диабета 2 типа. Ранее проводившиеся исследования также показали, что отказ от животных жиров улучшает чувствительность к инсулину. В рамках последнего наблюдения было установлено: растительная пища снижала показатели гликированного гемоглобина, говорящего о концентрации сахара. У людей с диабетом, чем выше этот показатель, тем больше риск развития неприятных отклонений вроде проблем с нервами, зрением и сердцем.

В свою очередь, вегетарианская или веганская диета снижала гликированный гемоглобин в среднем на 0,4 единицы. Максимальное снижение - 0,7 единицы. Этот эффект был сравним с приемом противодиабетических препаратов, ингибиторов альфа-глюкозидазы. Помимо контроля сахара, вегетарианство может помочь в контроле веса, давления и холестерина одновременно. Ни один препарат не в состоянии дать такого.

В последнем исследовании участвовали 255 человек с диабетом 2 типа из США, Бразилии и Чехии. Люди, сидевшие на нежирном вегетарианском рационе или на диете, состоявшей из яиц и молочных продуктов, но без мяса, могли похвастаться снижением гликированного гемоглобина. Частично это происходило из-за того, что клетчатка, содержащаяся в овощах и фруктах, тормозила всасывание сахара в кровь. Кстати, эксперты советуют заменить реальное мясо соевым.