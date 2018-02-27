В Японии одобрен препарат, который за сутки может остановить размножение вируса гриппа в организме

На рынок лекарственное средство поступит после согласования его стоимости с правительством страны.

В Японии одобрен препарат, одна доза которого, способна за сутки остановить грипп.

Компания Shionogi получила разрешение на производство и продажу в Японии инновационного противовирусного препарата, который способен остановить репликацию вируса гриппа А и В в организме человека за 24 часа, пишет The Japan Times.

Читайте такжеВ США из-за гриппа умерли 63 ребенкаНа рынок лекарственное средство поступит после согласования его стоимости с правительством страны.

Клинические исследования балоксавира марбоксила (baloxavir marboxil) показали, что уже через сутки после введения одной дозы препарата подавляется размножение вируса гриппа в организме человека. При использовании осельтамивира (Тамифлю) этот процесс занимает 72 часа (в случае плацебо – 96 часов).